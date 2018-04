ESCLUSIVA TMW - Sesa: "La SPAL può salvarsi, ottimo lavoro di Semplici"

Ai microfoni di TMW, David Sesa, ex attaccante di Lecce, Napoli e SPAL, di cui è stato anche il capitano, parla così del momento della formazione di Semplici, invischiata nella lotta per la salvezza e reduce dal pari contro l'Atalanta: "La squadra si è ripresa bene dopo un periodo di affaticamento, sta facendo ottimi risultati e peccato per il pari di De Roon, perché la gara è stata ben giocata. Ho visto una squadra unita e compatta, la lotta per la salvezza e apertissima anche se le vittorie di Crotone e Verona non ci volevano".

Le piace il gioco di Semplici e in generale la soddisfa il suo lavoro?

"Credo abbia fatto tre anni super, con due promozione e un lavoro ottimo. La Serie A non è semplice e questo è il suo primo anno, l'obiettivo della società è salvarsi e al momento è in linea coi programmi. Serve anche un pizzico di fortuna, speriamo arrivi nelle ultime sette gare".

Il Lecce invece lotta per la B, una promozione che sembra stregata.

"Anche loro si sono ripresi dopo un periodo di flessione. Ieri il Trapani si è fermato, stasera tocca al Catania e contro la Juve Stabia non sarà semplice. Deve sperare in un passo falso degli avversari e non è mai bello, le carte in tavola sono cambiate. Sembra davvero una maledizione, ricordo qualche anno fa un vantaggio di dodici punti sul Carpi e alla fine furono loro a salire".

Ha giocato quattro anni anche a Napoli, continua a seguire gli azzurri?

"Certamente, stanno facendo cose incredibili. Giocano uno dei migliori calci d'intera Europa anche se la Juve è più abituata a vincere e difficilmente perde punti in Italia. Ce la può fare, Sarri ha valorizzato al massimo la rosa a disposizione, ma è dura".

Chiudiamo con la sua esperienza più recente all'Anderlecht: il Belgio sta producendo una quantità strabiliante di talenti negli ultimi anni, come mai secondo lei?

"E' così, io sono stato recentemente a vedere la loro Under 21 e posso dire che hanno tantissima qualità. Il pacchetto offensivo della Nazionale maggiore parla da solo, credo che il loro segreto sia il lavoro fatto alla base. Hanno investito nelle strutture, nella formazione degli allenatori, hanno carpito il meglio dei campionati più importanti. Il Belgio è un paese internazionale, ha saputo valorizzare al massimo il settore giovanile, in particolare Genk e Anderlecht. Poi c'è discorso Congo, ex colonia: tanti giocatori di origine congolese hanno fatto la fortuna della Nazionale grazie ad una fisicità superiore