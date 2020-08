esclusiva Setti: "Messi-Barcellona? In caso di scontro sarebbe un peccato per tutto il calcio"

"Questo mercato è diverso e difficile, cercheremo di fare una squadra per salvarci". Parla così in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com il presidente dell'Hellas Verona, Maurizio Setti, il quale si sofferma - tra le altre cose - però anche sul caos Messi: "Dove finirà? Non lo so, parliamo di un club talmente grande che è anche difficile capirne la dimensione. E' uno scontro tra due titani, un top club e il giocatore più importante. Mi auguro che possano chiudere un rapporto di 20 anni con intelligenza. Se dovessero andare allo scontro, sarebbe un peccato per tutto il calcio".

