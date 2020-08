esclusiva Setti: "Tante trattative per Kumbulla. Una big sarebbe una grande chance per lui"

"Questo mercato è diverso e difficile, cercheremo di fare una squadra per salvarci". Parla così in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com il presidente dell'Hellas Verona, Maurizio Setti, il quale si sofferma - tra le altre cose - anche sulle mosse in entrata e in uscita del club: "Kumbulla rimarrà? Ci sono tante trattative e interessi, vediamo cosa succede. Vederlo finire in un gran club sarebbe una grande occasione per il ragazzo, ma se rimane non è un problema, è un gran giocatore e lo teniamo volentieri".

