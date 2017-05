ESCLUSIVA TMW - Sgrò: "Gasperini, rinnovo meritato. Il gruppo la sua forza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l'ex numero 10 dell'Atalanta Marco Sgrò commenta così il lungo rinnovo contrattuale annunciato oggi dagli orobici per Gasperini e il proseguimento del progetto iniziato un anno fa: "Credo il suo sia un rinnovo meritatissimo e che fa felici tutti i tifosi, dopo quello che ha fatto quest'anno nessuno lo può mettere in dubbio e nessuno avrebbe potuto immaginarsi un'Atalanta in Europa vista la concorrenza".

Quale il merito principale di Gasperini?

"La creazione di un gruppo così affiatato, davvero unico. E' andato ad un passo dall'esonero, non lo dimentichiamo, ma ha tolto quelle due-tre pedine che creavano problemi e creato un gruppo al limite della perfezione".

Ora c'è anche lo stadio di proprietà, quali devono essere gli obiettivi futuri?

"Per Bergamo è qualcosa di incredibile, difficile pensare a fare ancora meglio. Penso che per il momento l'Atalanta debba godersi l'Europa, davvero ad un passo".

Ma anche pensare ad evitare il contraccolpo Europa League, vedi Sassuolo.

"Assolutamente, è una cosa che però va messa in preventivo a mio parere. La risposta? Il gruppo allargato: nella squadra di Gasperini chi entra fa bene, non ci sono titolari fissi e questo può aiutare".