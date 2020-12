esclusiva Shakhtar, Dodò: "Inter meglio dell’Atalanta l’anno scorso e del Real quest'anno"

In esclusiva con Tuttomercatoweb il terzino brasiliano Dodò dello Shakhtar ha parlato della sfida con l'Inter, e a sorpresa spiega perché secondo lui l'Inter di Conte è più forte dell'Atalanta di Gasperini dell'anno scorso, ma anche del Real Madrid di quest'anno.

Chi ti ha impressionato di più tra Real Madrid e Inter?

“Il Real Madrid ha una qualità incredibile nel possesso. L’Inter è una squadra offensiva che però difende a tutto campo. E’ francamente difficile incontrare una squadra che ti attacca e che però anche si difende dappertutto. 90 minuti di intensità pazzesca: l’Inter continuamente va e viene, sale e ripiega. Nessuno ci riesce per tutta la partita: mi ha ricordato l’Atalanta che abbiamo incontrato l’anno scorso. L’Inter ha un raro livello di intensità e sacrificio. Il Real Madrid ha una qualità eccezionale, non c’è nemmeno da spiegarlo”.

Davvero vedi corrispondenze tra l’Inter di quest’anno e l’Atalanta dell’anno scorso?

“Credo che l’Atalanta lasciasse giocare di più. E non causava tanto pericolo come l’Inter: davvero con Lukaku e Lautaro non ci siamo potuti rilassare un attimo, è stato uno stress continuo. Con l’Atalanta fronteggiavamo Zapata, poi Gomez che arrivava da dietro, si trattava di giocatori veloci che però arrivavano da lontano. Era più facile rispetto ad avere a che fare con due attaccanti fissi in avanti”.

