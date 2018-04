ESCLUSIVA TMW - Silva, 0' con la Roma. L'agente: "Spera ancora nel riscatto"

© foto di Federico Gaetano

Fuori dalla lista Champions e ancora nessuna presenza ufficiale con la Roma, ma Jonathan Silva non ha certo perso le speranze. Il terzino arrivato in prestito dallo Sporting CP a gennaio si è infatti messo alle spalle l'infortunio al ginocchio ed è andato in panchina in tutte le ultime gare di Serie A. In attesa dell'esordio e anche per sapere se ci sono novità sul suo riscatto, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva l'agente di Silva, Sergio Esayan.

Esayan, come sta Jonathan Silva?

"Jonathan sta bene, ormai ha raggiunto il 100% della condizione e ha completamente superato l'infortunio che lo ha tenuto fuori negli scorsi mesi".

Nonostante il ritorno tra i convocati, ancora con la Roma manca però l'esordio ufficiale.

"È vero, ma Jonathan lo aspetta con fiducia. Adesso può giocarsi le sue chance al pari degli altri e, dopo il suo progressivo inserimento in squadra, è pronto a mostrare le sue qualità anche in campo".

A Roma come si è ambientato?

"Molto bene. Jonathan si trova a suo agio sia nella Roma che in città. È stato accolto nel migliore dei modi".

E al futuro ci pensate già?

"Aspettiamo di vedere cosa deciderà la Roma. Jonathan è concentratissimo sul finale di stagione e spera di avere presto un'occasione in campionato, complice anche il grande cammino dei giallorossi in Champions".