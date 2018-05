ESCLUSIVA TMW - Simplicio: "Roma, remuntada possibile. Servirà intensità"

© foto di Marco Iorio/Image Sport

La strepitosa prestazione di Mohamed Salah all'andata non ha sorpreso Fabio Simplicio, ex centrocampista della Roma, che ai nostri microfoni parla così della gara di andata e della possibilità di qualificazione per i giallorossi stasera: "Purtroppo me lo aspettavo, lui hai fatto benissimo quando giocava nella Roma, forse l'hanno venduto troppo in fretta al Liverpool. Piuttosto mi hanno sorpreso gli altri attaccanti del Liverpool, hanno dei giocatori molto forti davanti che hanno fatto faville ad Anfield, nonostante la difesa molto forte della Roma".

Per la seconda remuntada ci sono speranze?

"Ma certo, penso che dopo il Barcellona si può davvero sognare. A Roma la squadra è forte, davanti ai propri tifosi sa come trasformarsi e dare il meglio".

Però bisogna fermare Salah. Come?

"Bisogno fermare anche tutti gli altri, giocando con intensità si può fare, io rimango fiducioso".