ESCLUSIVA TMW - Sirene estere per Acerbi: Lipsia, Schalke e ora il Valencia

© foto di Federico De Luca

Francesco Acerbi e il Sassuolo. Una splendida storia d'amore che sembra giunta ai titoli di coda, con entrambe le parti pronte ora a trovare la soluzione migliore. Difficile, complicato, che possa essere la Roma. Più semplice semmai, per le richieste del Sassuolo, che il domani sia all'estero. In Bundesliga, dopo lo Schalke, ha preso concrete informazioni il Lipsia ma occhio al Valencia: secondo quanto raccolto da TMW, la formazione iberica sarebbe forte su Acerbi per l'estate.