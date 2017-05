© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ottimo campionato di Gaetano Letizia, messosi in luce anche l'anno passato in Serie A, ha acceso per lui le sirene della massima serie: secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, su di lui ci sono Genoa e Cagliari, pronte a investire per portarsi in casa un terzino sinistro di grande affidabilità.