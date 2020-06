esclusiva Sissoko: "Dybala l'ago della bilancia. Juve favorita contro il Napoli"

"La Juventus è favorita". A dirlo è Mohamed Sissoko, ex centrocampista bianconero dal 2008 al 2011, nel momento della ricostruzione prima di Antonio Conte. "La verità è che non stanno giocando un bel calcio, come con Allegri del resto, ma sono convinto che Sarri sia un grande allenatore. Alla fine vincerà lo Scudetto, in Champions si vedrà".

Quindi poche possibilità per il Napoli?

"Sta facendo una discreta stagione, ma i bianconeri in questo tipo di partita hanno più calma. La pressione è dalla parte del Napoli".

Lei ha vissuto una Juventus diversa.

"Quando sono arrivato c'erano tanti problemi, eravamo appena risaliti dalla Serie B. C'erano giocatori fortissimi, al top mondiale, ma probabilmente a fine carriera. Secondo me abbiamo fatto bene, abbiamo costruito quello che la Juve è ora, ritrovando gli equilibri di prima Calciopoli, quelli di sempre. Poi quando arriva Cristiano Ronaldo...".

Lei giocava con Buffon.

"Per me è normale che sia ancora in campo. C'è bisogno di un portiere della sua esperienza, conosce bene il club, ha fatto molto per la Juventus. È un privilegio anche per Buffon essere lì a quell'età, un giocatore come Gigi è straordinario".

In panchina a Napoli c'è Gattuso...

"Ci ho giocato contro, era cattivo (ride, ndr). Non me lo aspettavo così bravo, probabilmente ha imparato: all'inizio mi sembrava meno adatto, è migliorato molto, sarà anche grazie agli allenatori che ha avuto nella sua carriera. Sono molto contento per lui, si vede che è appassionato, vuol fare le cose bene".

Chi può essere il giocatore chiave?

"Dybala. Se lo vedi sembra che stia bene fisicamente, è sempre stato molto forte. Può decidere questa finale".

Si parla molto della richiesta di uno stipendio da 15 milioni.

"Il calcio non è più come prima, parliamo di cifre che sono pazzesche. Però se un club dice che lui vale questa cifra, ok. È ancora giovane, può dimostrare ancora molto, con il tempo diventerà un grandissimo giocatore".

Lei è francese d'adozione, come giudica lo stop dei campionati in Francia?

"È un errore molto grave. Perché vedi che l'Italia riprende il campionato, la Germania sta finendo la Bundesliga, la Spagna inizia la Liga... Tu rimani come uno stupido. Ora i giovani andranno via, dovranno dire di avere sbagliato. È un grande problema in Francia. Se tutti ripartono e tu, troppo presto, hai deciso di fermare, per me è una decisione sbagliata".

Un ragazzo del Montpellier è finito in terapia intensiva.

"Ma non è quello. I vertici del calcio hanno parlato con il Presidente del paese e hanno preso questa decisione. Era davvero troppo presto, dovevano aspettare, capire cosa stesse succedendo e poi eventualmente fermare. Non è bello, né per la gente né per la Francia".

Lei è parte in causa, cosa pensa della situazione venutasi a creare dopo l'omicidio di Floyd?

"Che posso dire? Io sono triste, siamo nel 2020 e questa cosa che arriva è un grande grande problema. O troviamo la soluzione per stoppare questo problema oppure tutto diventa peggiore, cattivo, va male per tutti. In quest'epoca viviamo tutti insieme, non c'è differenza di colore, di religione. C'è un mondo globalizzato, dobbiamo finirla di vedere le differenze: non è bello per i bambini, per la società. La verità è che sono deluso, prima si poteva capire, in quest'epoca no".

In Italia ha avuto problemi?

"Nessuno è mai venuto da me a dire cose di stampo razzista. In una partita la gente urla cose brutte, ma di fronte mai. Alla fine non so se è razzismo o solo ignoranza. Bisogna dire alla gente di viaggiare, di non rimanere chiusa nel proprio cervello. Tutti devono capire che siamo tutti uguali, speriamo che in futuro questa situazione cambi".

Ora che fa?

"Ho una mia accademia calcistica in Africa, a Bamako. Mi occupo di giocatori giovani che devono lavorare molto prima di diventare calciatori. Non è facile, ma sto facendo un buon lavoro. Speriamo che qualcuno diventi forte".

Una sorta di procuratore.

"Non mi piace questo nome. Più un consigliere, accompagnare il calciatore, prendere le decisioni giuste, farlo lavorare. Cercando di fargli trovare un buon equilibrio nella propria vita".