ESCLUSIVA TMW - Siviglia convinto da Jovetic. Problema ingaggio e cartellino

Stevan Jovetic ed il Siviglia, un matrimonio che potrebbe continuare anche in futuro. In questi giorni l'Inter ed il club andaluso si parleranno per capire la fattibilità della cosa, con Jovetic che ha un diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Troppi al momento per il Siviglia, ma secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb il club del presidente Castro ha la volontà, forte, di trattenere il montenegrino che ha convinto in questi mesi al Sanchez-Pizjuan. Per questo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, le parti si vedranno col Siviglia che chiederà lo sconto sul cartellino. Poi sarà la volta dello stesso Jovetic, perché pure il suo stipendio ad oggi rappresenta un problema visti i parametri impostati da Monchi negli anni scorsi. Una trattativa ingarbugliata, insomma, che tuttavia ha dalla sua la volontà di Jovetic di continuare a Siviglia, la volontà del Siviglia di trattenerlo e pure quella dell'Inter di lasciarlo partire.