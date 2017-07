ESCLUSIVA TMW - Siviglia, Jovetic è il dopo-Vitolo: pronti 13 milioni per l'Inter

Il Siviglia ha un obiettivo primario per il proprio attacco: Stevan Jovetic. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club andaluso sarebbe determinato a realizzare un'importante operazione di mercato, oltre che di marketing, per rispondere allo "smacco" Vitolo, passato all'Atletico Madrid pochi giorni dopo il rinnovo. Il fantasista montenegrino gradirebbe il ritorno nella Liga e il Siviglia lavora quindi per lanciare una nuova offensiva. In arrivo per l'Inter un'offerta intorno ai 12-13 milioni di euro, superiore all'ultima proposta da 10 milioni rifiutata dai nerazzurri.