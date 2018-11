ESCLUSIVA TMW - Siviglia, Olivera: "Milan, qui A.Silva gioca senza pressione"

E' presente anche il Siviglia al WyScout Forum 2018 di Amsterdam. TMW ha intercettato Jesus Olivera Fernandez, coordinatore della direzione sportiva che ai nostri microfoni ha affrontato diversi temi. A partire da André Silva: "Siamo molto soddisfatti del suo rendimento, a Siviglia si sente importante, il rapporto con la squadra e con la piazza è perfetto".

Al Milan non abbiamo visto il vero André Silva. Come mai?

"E' vero, non avete visto il vero André Silva. Forse troppa pressione causata dall'alto costo del cartellino. Le eccessive aspettative che c'erano sulle sue spalle l'hanno un po' frenato. Per fortuna, questa pressione è acqua passata e alla fine è tornato sui suoi livelli".

Puntate a riscattarlo?

"Puntiamo a costruire la rosa migliore possibile ogni anno, compatibilmente con il nostro budget".

Meno politically correct?

"E' un giocatore che sta facendo molto bene. Non posso dire altro".

Joao Mario è stato un vostro obiettivo la scorsa estate. Per la prossima proverete a prendere Joao Miranda?

"Noi seguiamo tutti, puntiamo molto sullo scouting. Poi è prematuro adesso dire quali saranno gli obiettivi, ma certamente sono giocatori che conosciamo".

Stesso discorso per Maxi Olivera?

"Si, è un giocatore che conosciamo".

Chiusura finale su Monchi. E' ancora un punto di riferimento per il Siviglia?

"Monchi ha creato il settore scouting al Siviglia, noi tutti siamo cresciuti con lui e vogliamo portare avanti questo progetto".