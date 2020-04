esclusiva Skoro: "Che emozioni la tifoseria del Toro. Dzeko il bosniaco più forte"

Ha lasciato l'Italia da quasi trent'anni eppure parla ancora un italiano quasi impeccabile. "Semplice, guardo la tv italiana e parlo con tanti amici". Haris Skoro, punta bosniaca, ha vestito la maglia del Torino dall'88 al '91 lasciando un buon ricordo di sè. Ora vive in Svizzera: "Ho chiuso la carriera nello Zurigo - racconta a Tuttomercatoweb.com - mi sono sposato e sono rimasto qui anche con i figli. Ma non dimentico l'Italia e il Torino".

Già il Torino: che cosa le viene in mente dell'esperienza granata?

"Intanto il campionato a quell'epoca era di livello elevatissimo, c'erano i migliori giocatori al mondo, squadre di valore assoluto come Juve, Inter, Milan, Napoli. Ti dava grande prestigio giocare in Serie A. Io avevo 26 anni ed ero nel periodo migliore della mia carriera. Mi piaceva giocare in quegli stadi sempre pieni, ti dava carica ed entusiasmo".

Le soddisfazioni più belle?

"Aver potuto giocare davanti ad una tifoseria fantastica come quella del Toro. Ricordo le preparazioni verso il derby con la Juve, l'atmosfera che si respirava in città. E poi lo spettacolo che sapevano costruire allo stadio. Peccato per il primo anno: nessuno si aspettava di retrocedere ma poi ci siamo subito rifatti vincendo il campionato e tornando in A. Era un bel Toro: c'erano Muller, Lentini, Policano, Cravero, Marchegiani in porta".

In B segnò il gol più veloce di sempre dopo nove secondi con l'Ancona, poi che altri gol si ricorda?

"Una rete contro l'Inter con un tiro dal limite nella nostra vittoria per due a zero (segnò anche Muller, ndr) e poi tra le altre una alla Fiorentina con un tocco ravvicinato".

Tra gli allenatori del Toro a chi è stato più legato?

"Radice è stato il primo che ho avuto, gran personaggio. Però poi mi sono trovato molto bene con Sergio Vatta: sono convinto che se fosse stato chiamato prima ci saremmo salvati. Ricordo con piacere anche Fascetti l'allenatore della promozione in A".

Come mai poi lasciò il Torino?

"Fu abbastanza casuale. Fui operato al menisco, lo Zurigo iniziò ad interessarsi a me e alla fine si concretizzò il trasferimento".

Adesso segue sempre il Torino?

"Certo, resto un tifoso granata. Negli ultimi anni ha trovato una sua stabilità, in questa stagione ha qualche problema in più ma saprà risollevarsi. C'è Belotti che mi piace molto: è forte, potente, veloce, si muove bene e segna".

Il campionato italiano quest'anno come le è sembrato?

"Negli ultimi anni è stato noioso perché si capiva ben presto che la Juve avrebbe vinto. In questa stagione invece l'Inter si è rafforzata ed è venuta fuori la Lazio. Credo che i bianconeri siano sempre i favoriti però vista l'emergenza coronavirus non si sa come potrà andare a finire".

Tra i bosniaci in Italia chi è il più forte?

"Sicuramente Dzeko. E' un attaccante vero, forte, ogni anno segna almeno venti gol. Ha personalità ed è un autentico big. Pjanic è un ottimo calciatore e essere titiolare nella Juve non è da tutti, però Dzeko è Dzeko ed è una colonna della nostra nazionale".

Pjanic potrebbe lasciare la Juve il prossimo anno...

"Ho letto. In ogni caso potrà giocare ovunque. Tecnicamente è fortissimo, ha una grande intelligenza calcistica e vede bene il gioco".

Lei come vive questo periodo di coronavirus?

"Qui in Svizzera c'è una quarantena più leggera rispetto all'Italia e nella prossima settimana si allenteranno le misure. Anche in Bosnia ci sono vari casi di coronavirus ma l'Italia in Europa è stata purtroppo la prima ad essere colpita duramente".

Adesso lei di cosa si occupa?

"Ho avuto per sei-sette anni una scuola calcio. Ora gioco solo con i veterani, facciamo partite e una volta all'anno di solito vado anche a Torino".