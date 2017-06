ESCLUSIVA TMW - Sneijder, la Sampdoria a Fiumicino: a minuti incontro con l'agente

Face to face imminente tra la Sampdoria e l'entourage di Wesley Sneijder. Nel dettaglio, l'avvocato Antonio Romei incontrerà il suo agente all'aeroporto di Fiumicino (Roma) proprio tra pochissimi minuti.

Attesa, quindi, per le novità che arriveranno: il nazionale olandese, in uscita dal Galatasaray, vorrebbe tornare in Italia (anche per non perdere i prossimi Mondiali) e appare disposto ad abbassarsi lo stipendio, con il club blucerchiato che però non vorrebbe superare la somma di 1,5 milioni di euro. Intesa possibile? Le parti sono al lavoro. Sul trequartista ex Inter ci sono anche i Los Angeles Galaxy.