ESCLUSIVA TMW - Sondaggio del WBA per Ghoulam: il Napoli ha chiesto 20 mln

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La trattativa col Napoli per il rinnovo del contratto prosegue spedita e alla fine Faouzi Ghoulam, terzino algerino legato al club partenopeo da un altro anno di contratto, dovrebbe rinnovare e proseguire la sua avventura alle falde del Vesuvio.

Però, stando alle ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il West Bromwich Albion ha recentemente effettuato un sondaggio per l'acquisizione dell'ex Saint-Etienne. La risposta del Napoli, che non vuole cederlo, è stata piuttosto alta: 20 milioni di euro. Una richiesta importante che ha, di fatto arenato la trattativa.