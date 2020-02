ESCLUSIVA TMW - Sonetti: "Cellino? Ormai è una barzelletta. Non mi piace"

© foto di Giacomo Morini

Ennesimo esonero ad opera Massimo Cellino da presidente. Eugenio Corini è stato sollevato dall'incarico di allenatore del Brescia per la seconda volta in stagione. Fra le "vittime" in passato, nella ormai lunghissima lista dell'attuale numero uno delle rondinelle, Nedo Sonetti. Ben tre parentesi per lui a Cagliari, nel 2001-02 in Serie B, tirando fuori la squadra da una zona pericolosa di classifica; nel 2005-06, anche qui chiamato a salvare i sardi stavolta in Serie A; infine nel 2007, breve e sfortunata parentesi di sei partite. Ai microfoni di Tuttomercatoweb il tecnico di Piombino commenta l'ennesimo ribaltone ad opera del suo ex presidente: "Non mi posso mai trovare d'accordo con Cellino e comunque l'esonero di Corini non mi meraviglia molto. Anche se ovviamente mi dispiace perché a Brescia ha fatto bene, vincendo un campionato di Serie B. Lo esonera, lo richiama e lo rimanda via: questo ormai è il solito giochino di Cellino".

Il suo rapporto con lui non si è chiuso nel migliore dei modi

"Non apprezzo il suo modo di fare nel modo più assoluto. Non mi piace, l'ho sopportato per diverso tempo. È una persona che magari di calcio sotto il profilo tecnico ne capisce. Ma l'atteggiamento, per carità. Il fatto è che lui non ha avuto problemi solo con me, bensì con quasi tutti gli allenatori, se non tutti. Questi cambi continui di panchina ormai sono una barzelletta".

Eppure Lei conosceva già la fama di mangia-allenatori di Cellino

"Sì, la conoscevo ma pensavo che potesse essere qualcosa di diverso. Io penso di aver fatto delle cose buone, ma poi arriva lui e pensa di fare l'allenatore. Perché lui alla fine vuole fare l'allenatore".