ESCLUSIVA TMW - Sonetti: "Ilicic è da big. Chiesa ormai è internazionale"

E aggiunge: "Palomino? ieri ha smarrronato ma ha spesso fatto bene"

© foto di Giacomo Morini

Grande spettacolo ieri in Fiorentina-Atalanta, semifinale d'andata di Coppa Italia. "E' stato un bel vedere, splendida partita, entusiasmante", dice a Tuttomercatoweb.com Nedo Sonetti, ex tecnico dei bergamaschi. "Credo che per il ritorno abbiano tutte e due le stesse possibilità, anche se è vero che si gioca a Bergamo. Sono due squadre che giocano bene, equilibrate e che danno spettacolo".

Ilicic ieri eccezionale: poteva essere un giocatore da big?

"Sì, ha le qualità tecniche e fisiche per giocare in una grande. Non ci è riuscito ma il valore non si discute così come quello del Papu".

Ilicic favorito ieri anche dalla marcatura sbagliata di Vitor Hugo?

"E' difficile dire che è dipeso da questo. Credo che ieri sera chiunque lo avesse marcato andava in difficoltà. Ilicic è un grande giocatore"

Su Chiesa che cosa può aggiungere?

"Migliora in continuazione, ha sempre più personalità e si sta avvicinando ad un alto livello per il calcio internazionale".

Se fosse stato il tecnico dell'Atalanta cosa avrebbe detto a Palomino, protagonista dell'errore che ha permesso a Chiesa di segnare il primo gol viola?

"Cosa vuoi dirgli? Ieri ha smarronato ma spesso ha fatto cose buone"

L'Atalanta in generale è più squadra della Fiorentina?

"La formazione di Gasperini, al di là dei tre gol presi, ha una maggior compattezza generale. La Fiorentina comunque ha dimostrato gran carattere. Reagire all'Atalanta dopo il due a zero non era semplice ma i viola lo hanno fatto"