Sordo: "Juve, una decina di giocatori non da Champions. Ko di ieri non preoccupa"

Gianluca Sordo, ex calciatore del Milan, parla della vittoria dei rossoneri di ieri ("Ora li vedo più tonici e più grintosi") ma anche del ko grave della Juve. "Ma non preoccupa - spiega a Tuttomercatoweb.com - Le altre formazioni magari potevano fare di più. I bianconeri e la Champions? Fisicamente bisogna vedere come starà la squadra e se ci sarà qualche recupero importante perchè nonostante la panchina lunga ci sono una decina di giocatori che non si meritano di vestire quella maglia per poter vincere la Champions. Sarri? Per ora non mi convince ma le responsabilità sono anche della società tra parametri zero e giocatori che negli ultimi anni hanno giocato poco..."

