ESCLUSIVA TMW - Sorrenti: "Juve, occhio a sottovalutare Young Boys e sintetico"

Fonte: dal nostro inviato a Berna

Lo Young Boys si è preso la Svizzera. Che non sarà la scoperta dell'America, ma per il calcio elvetico, e pure Europeo, è una signora rivoluzione. Perché è riuscito a gettar già dal trono sua maestà Basilea. "Negli ultimi anni, in particolare dopo l'arrivo del ds Spycher, il club ha svolto un ottimo lavoro: hanno superato il Basilea e vinceranno sicuramente il secondo titolo di fila". A dirlo è Tiziano Sorrenti, agente Fifa e intermediario, intercettato a Berna da Tuttomercatoweb.com.

All'andata è finita male per il club svizzero: un ko che rispecchia il vero valore dello Young Boys?

"No: lavorano molto bene coi giovani, sanno muoversi sul mercato. Chiaro, la Juventus è sicuramente superiore ma in casa non sono da sottovalutare. Hanno pareggiato 1-1 contro il Valencia e fatto un'ottima partita contro lo United, perdendo immeritatamente 0-3".

Sintetico e freddo preoccupano la Juventus.

"Il campo sintetico sarà il principale avversario della Juventus, sì, e anche il punto di forza della squadra svizzera anche se penso che alla fine la superiorità tecnica dei bianconeri dovrebbe fare la differenza. Per quanto riguarda il clima, non credo risulterà un problema: le condizioni climatiche in Svizzera sono simili a quelle di Torino".

A mister Seoane mancherà Sulejmani.

"E' sicuramente un giocatore importante per lo Young Boys. Ha esperienza internazionale, avendo giovato all'estero nel Benfica e all'Ajax. Proprio questa sua esperienza sarebbe potuta essere utile, in queste partite".

Quali sono le stelle, dunque?

"La punta Hoarau e il terzino Mbabu, gli altri due fondamentali dello Young Boys".

Lei conosce bene il club dove ha peraltro due giocatori.

"Il primo è Pedro Teixeira, classe '98, internazionale svizzero Under 20, esterno offensivo rapido, abile nell'uno contro uno. E' tornato da un piccolo infortunio che però lo ha tenuto out per due mesi circa. Il secondo è Gianluca Romano, classe 2001, nazionale Under 17 svizzero. Ha giocato l'Europeo con la Svizzera di categoria, proprio contro l'Italia. Lui gioca nell'U21, ma è già sotto contratto".