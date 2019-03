ESCLUSIVA TMW - Sorrentino: "Ranieri porta esperienza e serenità nella Roma"

Inizia oggi il nuovo corso di Ranieri alla Roma. Con l'obiettivo di raggiungere il quarto posto. "Porterà la sua serietà e la sua grande professionalità", dice a Tuttomercatoweb.com Roberto Sorrentino, compagno di squadra di Ranieri ai tempi del Catania. "Al di là dell'amicizia che mi lega a Claudio, lui è un grande signore. Dopo il miracolo a Leicester si è cimentato in altre avventure e tutti si aspettavano che risolvesse i problemi con la bacchetta magica... Sono contento del suo ritorno alla Roma e al tempo stesso mi dispiace per Di Francesco visto che le colpe non sono solo dell'allenatore. La squadra è molto giovane, a parte qualche anziano, con un progetto futuro comunque valido. Qualcosa evidentemente si era rotto, forse il derby ha fatto scaturire questa situazione. A Claudio naturalmente auguro di raggiungere i massimi livelli con la sua Roma".

In particolare cosa porterà?

"Dicevo della sua serietà e della sua professionalità. E poi va detto che in Italia le sue squadre sono sempre state ben quadrate. Spero che porti l'esperienza che manca a questa squadra e per l'obiettivo quarto posto ce la può fare. La Roma è una formazione che può fare 3-4 risultati importanti consecutivi e prendersi questa posizione".

La prima mossa che farà Ranieri?

"Credo che libererà mentalmente il gruppo. Essendo la squadra molto giovane è andata un po' sotto giri e cercherà di riportare serenità facendo giocare i calciatori come sanno. In definitiva porterà quella tranquillità che serve alla Roma e all'ambiente".