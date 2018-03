ESCLUSIVA TMW - Sottil ricorda Mondonico: "Innovativo già negli anni '80"

"Per me Mondonico è stato l'allenatore con la A maiuscola". Non ha dubbi l'ex calciatore di Torino e Atalanta, oggi tecnico, Andrea Sottil, che ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com ha voluto ricordare il "Mondo" nel giorno della sua tragica scomparsa.

Sottil, Mondonico ha sempre avuto un debole calcistico per lei.

"Fu proprio lui a lanciarmi tra i professionisti da giovanissimo, quando avevo solo 17 anni, nel Torino. E poi mi volle anche a Bergamo, nell'Atalanta. Mondonico è stato l'allenatore più importante per me, mi ha insegnato il mestiere e mi ha fatto crescere come uomo".

I ricordi si sprecano, qual è il più bello che le viene in mente?

"L'esordio in Serie A contro il Foggia nel '92, le partite di Coppa UEFA, la sua voglia di portarmi con lui a Bergamo. Mondonico ha rappresentato tantissimo per me. Oggi sono molto rammaricato e vicino alla sua famiglia, che conosco personalmente. Perdiamo un grande uomo e un grande allenatore, una persona schietta e genuina, forse di un'altra epoca".

Un tecnico che proprio a Torino e Bergamo ha condiviso con lei gli anni più belli della sua carriera.

"Assolutamente. Mondonico ha fatto una carriera importantissima. Leggeva le partite come pochi riescono a fare ed era già innovativo negli anni '80. È un vero peccato che ci abbia lasciati, ma io lo porterò sempre dentro di me".