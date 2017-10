ESCLUSIVA TMW - Sousa, rifiutata ricca proposta della Nazionale degli Emirati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un altro no. Dopo i rifiuti opposti alle offerte milionarie provenienti dalla Cina, Paulo Sousa ha rifiutato anche una ricca proposta da parte della Nazionale degli Emirati Arabi che aveva inserito il nome dell’ex allenatore della Fiorentina come priorità nella propria lista. Il tecnico lusitano è in attesa di un top club continentale e di un progetto di spessore per rimettersi in gioco da protagonista.