ESCLUSIVA TMW - SPAL, ag. Petrovic: "E' il club che ha creduto di più in lui"

Elvis Basanovic, agente di Leon Petrovic, spiega ai nostri microfoni la scelta di firmare per la SPAL, nonostante l'interesse di altri club di massima serie e non solo: "Abbiamo scelto la SPAL perché ci hanno mostrato un progetto più importante delle altre per il giocatore, che avrà la possibilità di giocare in Prima Squadra il prima possibile. Poi è evidente che sui giovani lavorano molto bene grazie anche alle qualità di un direttore sportivo molto bravo, e questo si vede anche nei risultati e nel progresso che ha fatto il club negli ultimi anni. Vogliamo anche ringraziare il responsabile del settore giovanile Ludergnani, che nel corso di tutta la trattativa è stato sempre molto coretto e collaborativo".