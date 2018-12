ESCLUSIVA TMW - SPAL, ag. Viviani: "Vicenda surreale, sorpreso da Semplici"

Caso Federico Viviani alla SPAL? Leonardo Semplici ha parlato di esclusione per scelta tecnica e, per saperne di più, Tuttomercatoweb.com ha contattato Giampiero Pocetta, agente del giocatore. Le dichiarazioni del tecnico di fatto confermano l’esclusione di Viviani anche dalla formazione iniziale della partita contro la Samp di Coppa Italia, una scelta tecnica ma avallata dalla società che sin dall’inizio della stagione aveva deciso di puntare, in quel ruolo, su Schiattarella e Valdifiori. “Sinceramente sono rimasto sorpreso dalle dichiarazioni di Semplici, non fosse altro che per un motivo”

Vale a dire?

“La Spal, una società che ha sempre agito con grande lungimiranza sul mercato, e i risultati ne testimoniano la bontà dell’operato, ha deciso di investire 10 milioni di euro per avere in rosa Viviani. Tra ingaggio e riscatto del cartellino infatti questa è la cifra che la Spal spenderà per Federico, e non mi pare un ammontare da non prendere in considerazione. Anche perché se la società avesse voluto, avrebbe intrapreso altre strade…”

Intende dire che il giocatore poteva essere ceduto durante il mercato estivo?

“Intendo dire che sarebbe bastato non riscattarlo, visto che il riscatto non era obbligatorio ma facoltativo. Ci sta che si facciano delle valutazioni tecniche diverse, nessuno le discute, tanto meno io. Mi sembra solamente strano che all’inizio ci sia stata la volontà di tenerlo in rosa investendo molti soldi e poi all’improvviso il giocatore non è considerato”

Ma lei come si spiega questa situazione? E’ successo qualcosa tra Viviani e Semplici o con la società?

“Assolutamente no, è stato chiaro anche Semplici. Nessun diverbio. Sinceramente, pur essendo molto rispettoso dei ruoli faccio fatica oggi a trovare una spiegazione razionale a questa vicenda che, a mio parere, vede penalizzato Federico e la società stessa. Mi auguro, sinceramente, che si trovi presto per il bene di tutti una soluzione a questa vicenda surreale”