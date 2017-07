ESCLUSIVA TMW - Spal, conferme Konate ed idee Chochev. Rakip e York

Abbiamo raccontato nelle settimane passate dell’accordo che la Spal ha già trovato per il terzino Pa Konate e per il centrale difensivo Vaisanen. Una coppia di colpi che fa da preludio ad altre soluzioni interessanti che coinvolgono la neo promossa: per esempio l’idea Chochev, con il bulgaro del Palermo conteso al Crotone nonostante gli sviluppi dei giorni scorsi, e con l’interesse concreto nei confronti dello stuzzicante profilo di Rafael York. Classe 1999 è già titolare dell’Under 18 svedese: dopo essere finito nel mirino del Pescara la Spal lo osserva con attenzione. Al pari di quel Rakip che potrebbe liberarsi a gennaio proprio come Konate, sempre dal Malmoe.