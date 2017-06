ESCLUSIVA TMW - SPAL, dopo Oikonomou per la difesa si valuta l'ipotesi Barba

© foto di Federico De Luca

La SPAL continua a lavorare per rinforzare la difesa: dopo aver praticamente chiuso per Oikonomou, il club ferrarese sta valutando l'ipotesi Federico Barba, difensore classe '93 in forza all'Empoli. Pur essendo relativamente giovane, Barba ha accumulato notevole esperienza in A e nella stagione scorsa ha militato per sei mesi anche in Bundesliga nello Stoccarda