ESCLUSIVA TMW - SPAL, Grammatica: "Puntiamo su Rizzo Pinna e Esposito"

© foto di Luca Sanguinetti

Andrea Grammatica, responsabile del settore giovanile della SPAL, ha parlato dei due talenti in top100 degli estensi, cioè Esposito - ora a Ravenna - e Rizzo Pinna, in prestito dall'Atalanta. "Esposito è è un play, davanti alla difesa, un regista classico. Ha una grande personalità, lo sta dimostrando in questo campionato ma anche in Nazionale, dove sta facendo prestazioni importanti. Detta i tempi, comanda il gioco, ha una tecnica individuale di alto livello, segna su punizione. Secondo me, se trova il percorso di maturazione giusta, può arrivare ad alto livello. Ha delle tappe da percorrere, dal punto di vista fisico, ma anche nel non possesso. Le caratteristiche sono quelle di Pirlo, me lo ricorda anche come doti balistiche, può giocare a tre. Invece Rizzo Pinna è più mezz'ala, lo abbiamo fortemente voluto. Lui nasce trequartista, ha doti tecniche importanti, lo abbiamo preso per fargli fare il mediano di qualità. Sa saltare l'uomo, utilizza entrambi i piedi, sul mercato era uno di quelli con le caratteristiche più simili a Esposito. Tenerlo? Di solito le valutazioni le rimandiamo a fine stagione, siamo contentissimi del suo rendimento e con l'Atalanta abbiamo un rapporto molto buono".