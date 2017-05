ESCLUSIVA TMW - SPAL in A, Paramatti: “Si riparta da Semplici e dai migliori”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La SPAL ha conquistato ieri l'aritmetica promozione in Serie A, con la formazione estense che tornerà a calcare i campi della massima divisione a 49 anni dall'ultima volta. Chi è cresciuto nella società emiliana è Michele Paramatti che, nel corso della sua carriera, ha vestito anche le maglie di Bologna e Juventus. “Per me sarà una grande gioia, la Serie A mancava da tanto e io stesso non ho mai visto la SPAL giocare nella massima serie. Sarà bello, anche se tiferò per SPAL, Bologna e Juventus”, le prime parole attraverso Tuttomercatoweb.com.

Avrà dunque tanti derby personali nel prossimo campionato. “Sì e mi fa piacere, ogni piazza mi è rimasta ovviamente nel cuore. Nella SPAL sono cresciuto, poi tra Bologna e Juventus sono maturato”.

Semplici, alla fine, resterà alla SPAL? “Credo di sì, lo consiglio perché non avrà troppe pressioni. Anche perché sarebbe bello giocarsi la A dopo l'ottimo lavoro di questa stagione. Magari, dopo un anno in Serie A con la SPAL, potrà accettare qualche offerta di club che puntano in alto”.

La società, però, dovrà muoversi bene in estate per provare a restare per tanti anni in A. “Sicuramente, ma non voglio dare consigli perché la società sa come lavorare e dove intervenire. Credo, però, che sia giusto confermare i calciatori migliori della squadra per poi ripartire da loro. Certamente la Serie A sarà un campionato difficile, ma non bisognerà perdere contatto con la realtà e con la rosa che ha permesso alla SPAL di tornare a giocare sui grandi palcoscenici”.