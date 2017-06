ESCLUSIVA TMW - SPAL, incontro con l'Udinese per Matos

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

SPAL a caccia di rinforzi in vista del prossimo campionato in serie A. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nella giornata di oggi c'è stato un incontro tra Udinese e SPAL per parlare di Ryder Matos, attaccante brasiliano classe '93 che Semplici conosce molto bene dopo averlo allenato nelle giovanili della Fiorentina.