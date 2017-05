ESCLUSIVA TMW - SPAL, Meret verso il ritorno ad Udine. Rimane in bianconero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una stagione fantastica con la maglia della SPAL, una lunga lista di club interessati (Juve e Napoli su tutti, ndr) e la reputazione di talento assoluto conquistata ben prima dei venti anni compiuti lo scorso 22 marzo. Alex Meret, portiere classe 1997 di proprietà dell'Udinese, sta facendo sempre più parlare di se. Sia sul campo che nei corridoi del calciomercato. In relazione alla prossime finestra trasferimenti, però, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'Udinese pare avere già le idee chiare. La strategia del club della famiglia Pozzo è, infatti, quella di riportare alla base l'estremo difensore per valutare se sia già pronto per una maglia da titolare in Serie A. Niente mercato, dunque, per il giovane Meret. Almeno per ora.