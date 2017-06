ESCLUSIVA TMW - Spal, Scalabrelli: "Meret? Dopo Donnarumma c'è lui"

© foto di Federico Gaetano

Intercettato a Pitti, Cristiano Scalabrelli, preparatore dei portieri della SPAL, ha parlato della prossima stagione. "Sono pronto per la Serie A, ci aspetta un'avventura bellissima. Inizialmente sembrava difficile farcela, quasi una chimera. Anche per questo bisognerà lavorare duro quest'estate per essere pronti. Meret? E' un ragazzo davvero interessante. E' un po' che se ne parla. Alla prima esperienza importante si è dimostrato pronto. Dietro di lui ci sono state tante squadre, tra cui Napoli, Juve e Chelsea, ma secondo me deve aspettare. Ci vuole esperienza, e la fai giocando in squadre con una dimensione più ristretta e in cui sei titolare. Dopo Donnarumma potenzialmente potrebbe esserci lui a livello italiano, tecnicamente secondo me è il più forte in Italia. Altri giovani interessanti ci sono comunque. Anche Gabriel alla Spal sarebbe un buon affare per noi. Sportiello è un portiere che a me piace molto e che ha avuto un bel percorso di "gavetta". Una stagione come quella di quest'anno può capitare, ma sono convinto che a Firenze possa fare bene. E' una piazza abituata a grandi numeri uno oltretutto. Alle sue spalle ci potrebbe essere chiunque, ma titolare ci dovrebbe essere lui".