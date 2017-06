ESCLUSIVA TMW - SPAL, Semplici: “Gabriel profilo ok, vorremmo tenere Meret”

Fonte: Intervista di Lorenzo Marcucci

Intercettato da Tuttomercatoweb.com a Firenze all'evento Pitti, durante la kermesse di moda, il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha parlato della sua squadra.

Che SPAL sarà quella della prossima stagione? “Sarà una SPAL che vuole disputare un campionato consono alle attese, non sarà semplice ma serve anche un mercato intelligente. Partiremo per il ritiro senza avere la squadra al completo, dovremo attendere la fine di agosto per completare la rosa. Il campionato sarà già iniziato, ma sappiamo che bisognerà avere tante idee per il budget che abbiamo”.

Idea Gabriel per la porta? “Non so, parliamo tutti i giorni di tanti calciatori. E' un profilo interessante, ma vorremmo trattenere Meret. È di proprietà dell'Udinese, aspettiamo un po' per decidere sul ruolo di portiere”.

Aquilani e Magnanelli per il centrocampo? “Servirà esperienza, sicuramente. Un mix tra giovani e meno giovani, ma a Ferrara dovranno arrivare calciatori con grandi motivazioni e che possano dare il giusto apporto per allestire una squadra di qualità e conforme alle aspettative”.

Matri e Iemmello per l'attacco? “Sono profili possibili, ma valutiamo tanti nomi. Intanto Floccari e Antenucci saranno confermati, possono fare bene anche in A. Proveremo a completare la rosa con altri due attaccanti”.

Ferrara è la sua seconda casa? “Certamente, sono lì da due anni e mezzo e abbiamo fatto benissimo. Adesso arriva il difficile, bisogna dimostrare di avere grande unità da parte del club, da parte mia e da parte dei nostri tifosi. Per affrontare la Serie A dovremo essere bravi sotto tutti i punti di vista”.