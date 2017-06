ESCLUSIVA TMW - SPAL, Vangioni è un obiettivo: le ultime sulle trattativa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Trattativa in corso tra Milan e SPAL per il trasferimento a Ferrara del laterale argentino Leo Vangioni. Legato al club rossonero da un contratto in scadenza nel 2019, il calciatore è alla ricerca di un club capace di garantirgli un maggiore minutaggio e la SPAL ha esternato il suo gradimento.

C'è adesso da trovare un'intesa tra le parti. La scorsa settimana c'è stato un primo colloquio tra Vagnati e Mirabelli: si discute sulla base di un trasferimento a titolo temporaneo, ma c'è da trovare un accordo sul pagamento dello stipendio. Nuovi contatti tra le parti sono in programma, la trattativa va avanti.