ESCLUSIVA TMW - SPAL, Zigoni opzione concreta ma irrompe il Venezia

Gianmarco Zigoni nuovo obiettivo per l'attacco del Venezia, su richiesta diretta di Filippo Inzaghi. Stando a quanto dai noi raccolto l'attaccante, in uscita dal Milan, avrebbe però come prima opzione il ritorno alla SPAL, in Serie A, stavolta a titolo definitivo. L'anno scorso fu infatti tra i protagonisti della promozione con dieci gol per la squadra di Semplici.