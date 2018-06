ESCLUSIVA TMW - Spezia, comincia il mercato. Tre di A sul gioiello Maggiore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Guido Angelozzi si è insediato nel weekend come nuovo direttore sportivo dello Spezia e già da oggi dovrà iniziare a lavorare sulle principali criticità del mercato dei liguri: la principale delle quali si chiama Giulio Maggiore, gioiello della rosa bianconera con oltre 50 presenze in Serie B a soli 20 anni. Come già anticipato, il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2019 e su di lui ci sono diverse squadre, tutte di Serie A, pronte a prelevarlo a prezzo di favore. E tre di queste hanno già preso contatti in questa settimana per capire la disponibilità del ragazzo a trasferirsi in Serie A: si tratta di Chievo Verona, Parma e Bologna, anche se non sono certo le uniche pronte a investire sulla mezzala della Nazionale Under 20 azzurra.