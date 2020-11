esclusiva Spezia, Dell'Orco: "Modo migliore possibile per arrivare alla sosta. Italiano? Coinvolge tutti"

Tre punti importanti quelli raccolti dallo Spezia a Benevento. Prima della sosta i ragazzi di Vincenzo Italiano hanno battuto i giallorossi di Pippo Inzaghi 3-0 con il gol di Pobega e la doppietta di Nzola. "E' stato il modo migliore per arrivare alla sosta - ha detto ai nostro taccuini il difensore aquilotto Cristian Dell'Orco -. Era uno scontro diretto e valeva più che la singola partita. Siamo contenti della prestazione e del risultato arrivato grazie alla prestazione".

Una partenza in campionato davvero positiva. Come arriva lo Spezia a questa pausa?

"Oltre agli otto punti in classifica - che sono un buon bottino per una neopromossa e che si affacciava per la prima volta al campionato di Serie A e quindi era innegabile ci fossero delle difficoltà - la cosa più importante sono state le prestazioni. Anche nelle gare in cui siamo stati sconfitti contro Sassuolo, Milan e Juventus abbiamo disputato buone gare, abbiamo tenuto bene poi ovviamente sono uscite le qualità di squadre che sono ai vertici della classifica. A livello di prestazione in sé abbiamo sempre detto la nostra e questo ci ha dato più convinzione in quello che facciamo. Dobbiamo continuare a lavorare credendo nelle nostre qualità".

Alla ripresa ci sarà l'Atalanta. Come si prepara questa partita?

"L'Atalanta è una delle squadre più difficili da affrontare perchè se sbagli qualcosa e fai un errore nell’approccio ti travolge. Basta vedere l'anno scorso quante partite sono finite in goleada. E’ una squadra che va a 200 all’ora e se molli un attimo ti travolge. Abbiamo due settimane per preparare la partita, anche se qualche giocatore è via con le Nazionali. In queste due settimane però possono anche servire per recuperare qualche giocatore fuori per infortunio o perchè ha contratto il virus".

Da tutta Italia sono arrivati tanti complimenti per come la squadra interpreta le partite e per il gioco espresso.

"Noi crediamo in quello che facciamo. Il mister prepara bene le partite, c'è un'identità di gioco e stiamo riuscendo a metterla in campo. Dobbiamo continuare a remare tutti nella stessa direzione e solo con il lavoro riusciremo a toglierci delle soddisfazioni. Dobbiamo continuare a credere nel lavoro".

In quale aspetto sente che dovete lavorare di più?

"Nella cura del dettaglio. Nel mettere attenzione massima sulla singola palla all'interno di una partita. La Serie A non perdona, se commetti un piccolo errore vieni punito. Occorre tenere alto il livello dell’attenzione per curare il minimo dettaglio".

Com'è mister Italiano?

"E' un gran lavoratore che cura tutto al minimo dettaglio e ci dà le nozioni per arrivare alla domenica consapevoli di quello che dobbiamo fare. Dobbiamo credere in quello che facciamo, ascoltare il mister che è una persona che cerca sempre il dettaglio da migliorare".

Come si è trovato all’interno dello spogliatoio aquilotto?

"Bene. Siamo un gruppo giovane, un bel gruppo. Mi sono ambientato benissimo fin da subito".

Che tipo di campionato è questo e quali sono gli obiettivi di questo Spezia?

"E' un campionato un po' anomalo, strano perchè ogni domenica si aspetta l’esito del tampone ma è un discorso che vale per tutti. Siamo sulla stessa barca. Per quanto riguarda l'obiettivo sicuramente è la salvezza. Per una squadra neopromossa come lo Spezia mantenere la categoria equivarrebbe alla vittoria di un campionato per un’altra squadra. Dobbiamo lavorare a lottare per raggiungere la salvezza".

In un campionato del genere quanto è importante avere una rosa ampia?

"Importantissimo perchè il mister è bravo a far rimanere tutti sul pezzo e concentrati. Ha chiamato in causa tutti, siamo fra le squadre che ha impiegato più giocatori. Il mister sta cercando di coinvolgere tutti in modo che nessuno si senta escluso. Questo serve per alzare il livello della competizione fra di noi e tiene alto il livello anche degli allenamenti".

Italiano la impiega anche come difensore centrale. Come si trova?

"Mi trovo bene. Io nasco come terzino sinistro, poi negli ultimi anni mister Iachini sia a Sassuolo che a Empoli mi usava come terzo a sinistra di una retroguardia a tre. Ora ho giocato al centro di una difesa a quattro e mi trovo bene, mi trovo a mio agio. Io sono pronto a prescindere dal ruolo".

Ha già alle spalle diversi campionati di Serie A. Ha dato qualche consiglio speciale ai compagni più giovani che si approcciavano per la prima volta in questa nuova avventura?

"Sicuramente cerchiamo di spronare i ragazzi più giovani. Cerchiamo mantenere alto il livello dell’attenzione dando anche piccoli consiglii perchè solo tramite il lavoro e tenere la tensione alta si raggiungono gli obiettivi".

Quanto manca l'apporto di un pubblico che, avrà visto prima di arrivare a La Spezia, da sempre ha dimostrato di essere caldo e vicino alla squadra?

"Non ho avuto la fortuna di giocare davanti al nostro pubblico ma sicuramente manca. Intanto ci manca giocare nel nostro stadio, le partite casalinghe noi le giochiamo in trasferta - a Cesena - e quindi tornare nella nostra casa sarebbe già importante. Poi ovviamente speriamo che un domani possano tornare anche i tifosi. La situazione però è questa e ci dobbiamo adattare sperando che presto possano ritornare i sostenitori".