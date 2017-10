ESCLUSIVA TMW - Spinosi: "Juve più forte. Ma Montella va lasciato in pace"

Doppio ex anche se legato molto più saldamente alla Juventus. Stiamo parlando di Luciano Spinosi che nel corso della sua lunga carriera ha giocato con entrambe le squadre, Milan e Juve appunto, che domani si sfideranno a San Siro. "Con la Juve negli anni Settanta - racconta a Tuttomercatoweb.com - ho vinto cinque scudetti in otto anni. Con i rossoneri è stato per me l'ultimo anno in A: era un calcio diverso, eravamo una buona squadra allenata da Castagner ma non c'era la necessità di vincere a tutti i costi".

Parliamo della sfida di domani. Come se l'aspetta?

"Una volta era una bella gara, ora la Juve è certamente più forte. Il Milan ha cambiato molto e al di là della vittoria col Chievo è ancora indietro rispetto ai bianconeri".

Il successo di mercoledì potrebbe comunque essere stato quello della svolta per i rossoneri?

"Non ne sono ancora così sicuro. Aspetterei ancora un po'. E poi ripeto, con la Juve è dura per tutti. Credo che lo scudetto se lo giocheranno la squadra di Allegri e il Napoli".

Ma il Milan che ruolo potrà recitare in campionato?

"Per adesso lo vedo dopo il quarto posto. E' una squadra formata da buoni giocatori ma ancora devono dimostrare parecchio".

Montella è il tecnico giusto per il Milan?

"Mi piace, è bravo e va lasciato in pace. Magari gli compreranno qualcosa a gennaio..."