ESCLUSIVA TMW - Sporting, Vidigal: "Bravo Napoli, Rui Patricio il portiere giusto"

Intervista rilasciata ai microfoni di TMW da José Luis Vidigal, membro della dirigenza dello Sporting Clube de Portugal ed ex centrocampista del Napoli. Con lui abbiamo parlato dell'imminente sbarco in Italia di Rui Patricio, di Viviano come possibile sostituto e non solo.

Partiamo da Rui Patricio: accordo col Napoli praticamente chiuso.

"Rui è cresciuto tantissimo negli ultimi anni, quello che ha fatto nello Sporting e nella nazionale portoghese è sotto gli occhi di tutti. E' competitivo dentro e fuori dai pali e negli ultimi anni è migliorato molto anche con i piedi. E sono convinto che a Napoli migliorerà ancora".

Però Reina era un leader anche fuori dal campo.

"Rui Patricio è a sua volta un calciatore di personalità. Chiaramente, Reina arrivò a Napoli dopo una lunga avventura al Liverpool, mentre per Rui sarà la prima avventura lontano dal Portogallo. Avrà bisogno di un po' di tempo per ambientarsi, ma ha tutto per fare bene".

E per sostituirlo state trattando Viviano della Sampdoria.

"Rui Patricio ha rappresentato tanto per noi negli ultimi anni e serve un sostituito all'altezza: Viviano sicuramente lo è, vedremo adesso se la trattativa si chiuderà".

Da ex Napoli ti chiedo un giudizio su Ancelotti al Napoli.

"Dopo quello che ha fatto il Napoli era difficile pescare di meglio, Ancelotti è un allenatore che ha vinto tutto ovunque. Può essere l'uomo giusto per rilanciare le ambizioni Scudetto, e per trattenere chi magari stava pensando di andare via, ma non sarà semplice fare meglio".