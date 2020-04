ESCLUSIVA TMW - Stipendi, Accardi: “I club vogliono approfittarne, soldi vadano in beneficenza”

esclusiva Stipendi, Accardi: “I club vogliono approfittarne, soldi vadano in beneficenza”

“Il campionato riprenderà, è un obbligo per il sistema. L’azienda calcio comunque non andrà in sofferenza come altre, avrà dei problemi ma da quando si ricomincerà tutti dimenticheranno questa vicenda”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Beppe Accardi.

Taglio stipendi: come la vede?

“Bisogna partire da un presupposto: non esiste un accordo unilaterale. Nessuno può risolvere il problema senza l’accordo con i calciatori. Credo che qualcuno non accetterà, come è normale che sia. Ognuno ha situazioni differenti. In Belgio hanno chiesto ai calciatori di fare una donazione agli ospedali e i vari enti sanitari da 1500 euro. Parliamo di un campionato che non è ricco come il nostro. Ma noi siamo italiani... e pensiamo sempre ad approfittare delle situazioni”.

Crede che qualche club voglia approfittarne?

“Si. Hanno preso i diritti televisivi, non hanno grosse perdite. Magari perdono qualche incasso. Ma gli incassi influiscono relativamente. Se i soldi andassero agli ospedali o fossero destinati in beneficenza a chi ha bisogno sarei d’accordo con il taglio degli stipendi, ma così no”.

Il Bologna di Mbaye provvederà al taglio stipendi?

“Il Bologna ha chiesto ai calciatori di fare un sacrificio. Sono tutti d’accordo. Ma non è un obbligo. Il taglio stipendi è una libera scelta di ogni calciatore. I calciatori sono dipendenti che hanno sottoscritto un contratto dopo una trattativa libera. Se c’è un evento particolare non sono certo loro i responsabili”.

Da calciatore avrebbe rinunciato a parte dello stipendio per lasciarlo al club?

“No. Io avrei dato i soldi in beneficenza. A casa mia mi hanno insegnato che se non posso spendere non spendo. E invece sì parla già di calciomercato, di spese future. Evidentemente non ci sono queste problematiche”.

Intanto Idrissa Camara, suo assistito, si è mosso in prima persona per aiutare il popolo della Guinea Bisseau.

“Merita le cose più belle che una persona possa meritare. Non ha guadagnato grandi cifre, nel calcio si parla sempre di soldi. Ha avuto delle soddisfazioni, ora gioca in Serie D, ma è tornato al suo Paese e con i suoi soldi sta regalando mascherine, disinfettanti e medicine varie. Ho scoperto che anche mia figlia Naomi gli ha inviato dei soldi, così come il presidente della squadra in cui gioca (Luparense, ndr). Idrissa è di un’altra categoria”.

E lei come sta vivendo questo isolamento?

“Bene, davvero. Sono ritornato bambino, a quando andavo in giardino con i miei genitori. Mi godo cose che non mi godevo più: mia moglie, la mia casa. Sfortunatamente però non posso vedere le mie figlie. Ma così si migliora anche il rapporto con i calciatori, il contatto quotidiano con le videochiamate e a tutti quelli che rompevano le scatole al calcio vorrei dire che probabilmente se non ci fossero stati i calciatori e le società che pagano le tasse, non avrebbero potuto beneficiare delle agevolazioni del Governo in questo particolare momento”.

La prima cosa che farà appena termineranno le restrizioni?

“Chiamerò tutti i miei calciatori e faccio una grande festa a casa mia. E poi andrò a Palermo, dove mi aspettano il mio amico Gioacchino e tante altre persone a me care”.