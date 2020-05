esclusiva Stjepan Tomas: "Mi piace Rog, sarà sempre più forte. Sogno di allenare in Italia"

"Il calcio manca a tutti, le grandi partite di campionato e anche quelle di Champions. Qui in Croazia intanto si riprende il 30 maggio con la semifinale di Coppa". Stjepan Tomas,ex nazionale croato, ha vestito le maglie di Vicenza e Como in A agli inizi degli anni Duemila. E ora getta uno sguardo al calcio internazionale: "Speriamo si possa tornare a giocare - dice a Tuttomercatoweb.com - è importante per il mondo".

Ha seguito molto le nostre squadre nei mesi scorsi?

"Sì, ho visto anche Atalanta-Valencia e ho seguito parecchio il mio amico Juric col suo Verona. E poi mi piace molto Sarri: due anni fa sono stato anche a Dimaro a seguire il ritiro del Napoli. In Italia oggi si è tornati a giocare un buon calcio, ci sono tecnici di valore. Adesso c'è più spettacolo anche grazie ad allenatori come Gasperini, Sarri, Juric".

Il Verona in effetti è stata una gran rivelazione...

"Sì, il lavoro dell'allenatore va sottolineato anche perchè con un budget non certo ai livelli delle big è riuscito ad amalgamare una bella squadra e ad ottenere ottimi risultati. Dovevo venire a vedere Verona-Cagliari ma poi quella partita non è stata giocata".

Per lo scudetto quando si riprenderà sarà un duello Juve-Lazio?

"La Lazio in effetti è molto bella da vedere, bravo Inzaghi a dare un gioco così piacevole. Certo, però la Juve è sempre la Juve e sarà una bella lotta".

Tra i croati oggi in Italia chi le piace di più?

"Brozovic con Conte è migliorato molto e sono contento per lui. In Croazia lo stimiamo molto, con Modric e Rakitic è uno dei più forti. Mi dispiace che Rog abbia avuto poco spazio al Napoli ma al Cagliari sta facendo vedere le sue qualità e sono sicuro che esploderà".

C'è poi Rebic che la Milan è diventato progressivamente molto importante...

"Sì, lo seguo da quando aveva diciassette anni, somigliava a Boksic e pensavo diventasse come lui. Poi è andato alla Fiorentina e al Lipsia ma è esploso a Francoforte. Ora bisognerà vedere cosa vuol fare con lui il Milan (il prestito è comunque biennale, ndr)".

Il Vicenza intanto è in B...

"Sono contento per la gente, per Mimmo Di Carlo e per la proprietà. La città se lo merita e spero che presto torni in A".

Che cosa ricorda della sua esperienza al Vicenza?

"Non meritavamo di retrocedere. Avevamo una buona squadra, con un attacco composto da giocatori del calibro di Zauli, Toni e Kallon".

Del Como invece?

"Il presidente Preziosi era ambizioso, c'erano tanti giocatori esperti come Padalino e Carbone ma purtroppo non riuscimmo ad evitare la B".

Adesso lei fa l'allenatore, quest'anno è stato per alcuni mesi alla guida dell'Antalyaspor...

"E' stata una buona esperienza, in una bella società. Il progetto era di due anni, sono arrivato a campionato in corso e stavo preparando la squadra per gennaio. Non a caso avevo preso Gumus dal Genoa. Poi è arrivata la sconfitta col Galatasaray e sono stato mandato via. Sono giovane, aspetto altre opportunità".

Il suo sogno?

"Allenare in italia è un bel sogno. Nel vostro campionato si fa un calcio vero".