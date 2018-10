ESCLUSIVA TMW - Stokowiec: "Così ho lanciato Piatek. Il bello deve venire"

© foto di Federico Gaetano

Piotr Stokowiec da Kielce è l'uomo che ha scoperto e lanciato Krzysztof Piatek. Tutto inizia con quattro sconfitte. Tutto parte da quattro gare dove l'allenatore ora alla guida del Lechia Gdansk prese in corsa lo Zaglebie Lubin. "Giocava con la seconda squadra, io arrivai quando la retrocessione era cosa scritta dopo l'esperienza allo Jagiellonia". Era una formazione in totale ricostruzione, quella che Stokowiec racconta dalla Polonia in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. "L'ho visto in seconda squadra una partita e l'ho subito portato con me, intravedendo i tratti di un giocatore incredibile".

E' lei l'uomo che ha rivoluzionato lo Zaglebie Lubin dalle fondamenta.

"Ho cambiato la struttura della squadra, portando anche lui tra i big. Si è alternato tra seconda squadra e big all'inizio, poi in 1 Liga, la Serie B, con lui in campo abbiamo conquistato 2,26 punti a partita e siamo risaliti. Fece 9 gol in tutta la stagione".

Ed ha continuato a crescere.

"E' questa la sua caratteristica principale. Cresce, si adatta. Ha giocato nel 4-4-2 insieme a Papadopoulos in attacco, anche da solo come punta centrale. Nella stagione successiva siamo riusciti a conquistare un'importantissima e sorprendente qualificazione alle fasi preliminari di Europa League e abbiamo fatto grandi cose anche l'anno successivo".

Poi, è andato via.

"Sì, il contratto era al termine, ha scelto di andare a Cracovia. Però in tutte le gare in cui l'ho allenato (a 85 è l'allenatore che di gran lunga l'ha schierato di più in campo, ndr), ha continuato a crescere".

La sorprende il fatto di vederlo capocannoniere della A con la maglia del Genoa?

"E' una sorpresa? No, credo che sia uno da grandi club. Mi sorprende che lo si consideri già fatto, pronto. Però ha caratteristiche pazzesche: ha fisico, corre, combatte, ha tecnica, ha mentalità. Sorride sempre, non crea problemi: è un vincente nato e cresce ogni stagione".

E' lui il nuovo 9 e simbolo della Polonia?

"Assolutamente no!"

Ci spieghi...

"Assolutamente ancora no. Tutti lo definiscono come già fatto ma è solo l'inizio. Non è ancora completo, sta ancora crescendo, è ancora all'inizio dell'espressione delle sue potenzialità. Il futuro è suo ma... Calma. E' ancora presto. Sta crescendo, ancora e ancora. Ha freschezza, energia, qualità: sarà il riferimento della Nazionale ma il difficile per lui deve venire. E per il bello c'è ancora tempo".