ESCLUSIVA TMW - Stop Eredivisie, Dalmau e l'Utrecht fuori dall'Europa: "Chiediamo giustizia"

Stop Eredivisie, Dalmau e l'Utrecht fuori dall'Europa: "Chiediamo giustizia"

Non solo i calciatori dell'Ajax primo in classifica, tra le grandi deluse d'Olanda dopo l'annullamento ufficiale dell'Eredivisie 2019-2020 c'è sicuramente anche l'Utrecht di Adrian Dalmau. L'attaccante spagnolo, pieno di voglia di rivalsa dopo gli infortuni che lo hanno tenuto a lungo lontano dal campo in questa stagione (per il classe '94 si contano comunque quattro gol in otto presenze), nei prossimi mesi avrebbe infatti voluto giocarsi le sue carte in Europa, in virtù dell'attuale sesto posto in classifica e della partita in meno che, con altri tre potenziali punti, avrebbe permesso a lui e ai suoi compagni di superare il Willem II e conquistare la qualificazione ai preliminari di Europa League. "Quella della KNVB è una decisione inaccettabile", si è sfogato ai microfoni esclusivi di TuttoMercatoWeb.com proprio colui che lo scorso anno è stato il terzo miglior cannoniere del campionato olandese con la maglia dell'Heracles Almelo (19 reti) prima di essere acquistato dall'Utrecht in estate. "Serve equità, serve lo stesso metro di giudizio per tutti i club. Non si può rovinare così una stagione, sono davvero arrabbiato".

Oltre alla mancata partecipazione alle coppe europee, l'Utrecht si è perso anche la tanto attesa finale di Coppa d'Olanda contro il Feyenoord.

"Ormai è come se non esistesse più (si sarebbe dovuta disputare lo scorso 19 aprile, ndr)... Avevamo eliminato addirittura l'Ajax in semifinale e proprio grazie alla Coppa avremmo avuto un'altra possibile via d'accesso alla prossima Europa League. Siamo tutti amareggiati, erano giorni che si parlava di questo provvedimento, ma ci sembrava una cosa impossibile. La salute deve avere la priorità in tutto il mondo, questo è chiaro, ma qua non ci sono tanti casi e la situazione Coronavirus è piuttosto sotto controllo. Insomma, annullare la stagione è troppo drastico".

Il vostro Presidente, non a caso, ha già annunciato ricorso.

"Ce lo ha già detto a tutti: farà ricorso fino alla fine perché possiamo riprenderci ciò che ci è stato tolto ingiustamente. Non si può ignorare la finale di Coppa, così come non si può ignorare il fatto che avevamo una partita in meno del Willem II in campionato e quindi ancora la possibilità di superarlo in classifica".

L'Europa, dopo gli sfortunati infortuni di questa stagione, sembrava proprio il traguardo giusto per farla tornare a spiccare il volo a suon di gol.

"Ero sicuro che ce l'avremmo fatta, avevo segnato nell'ultima partita contro lo Sparta Rotterdam ed ero pronto a dare una mano ai miei compagni in questo finale di stagione. Avevamo tutti un grandissimo entusiasmo e non avremmo mai pensato che il nostro sogno potesse infrangersi così. Ma state certi che, finché sarà possibile, lotteremo insieme al club per fare giustizia!".