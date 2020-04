esclusiva Stop Eredivisie, la stella dell'Ajax Tadic: "Un disastro, voglio la finale con l'AZ"

"Non avere un campione d'Olanda è un vero disastro". Parla senza peli sulla lingua il capitano dell'Ajax, Dusan Tadic, raggiunto in esclusiva da TuttoMercatoWeb.com all'indomani di una delle delusioni più cocenti della sua intera carriera. Autore di 16 gol e 21 assist anche in questa stagione, l'attaccante serbo si stava d'altronde già pregustando un'altra Eredivisie in bacheca. Un tanto atteso traguardo che, dopo l'annullamento ufficiale del campionato 2019-2020, pare però ufficialmente e definitivamente sfumato.

"Non sono affatto felice, come potrei esserlo?", si sfoga un ancora oggi amareggiatissimo Tadic. "Non è possibile che in questa stagione non venga decretato il 'Kampioenen van Nederland'. Siamo primi in classifica, accetterei persino di giocare una finalissima contro l'AZ Alkmaar (secondo, ndr) pur di determinare un vincitore del campionato. Non avere un campione è un vero disastro".

Il calcio, in questo momento difficile a livello mondiale, non può però essere considerato una priorità.

"Sono d'accordo, è un periodo duro per tutti noi e la priorità va sicuramente alla salute di tutte le persone nel mondo. L'obiettivo è tornare alla normalità in minor tempo possibile, sconfiggendo il Coronavirus e mettendoci alle spalle questa brutta pagina della nostra vita. Detto questo, io sono un calciatore professionista, amo giocare a calcio, vincere partite, alzare trofei, lavorare duramente ogni giorno per raggiungere dei traguardi...".

Per il suo Ajax, almeno, arriverà la qualificazione alla Champions League del prossimo anno come prima classificata di Eredivisie.

"Appunto. Visto che manteniamo la prima posizione in classifica per qualificarci alla prossima Champions, penso che dovremmo anche ottenere il titolo di campioni d'Olanda. Questo è il mio pensiero e, anche se oggi il COVID-19 ha una maggiore importanza rispetto a qualsiasi altra cosa, mi sembra una vera ingiustizia vanificare lo strepitoso cammino che, col mio allenatore e coi miei compagni, avevamo fatto fin qui anche in questa stagione. Sono davvero deluso".