ESCLUSIVA TMW - Stop in Belgio? Cheikh Fall: "Senza aiuti governativi si salveranno in pochi"

Settimana decisiva per il calcio belga. Dopo Olanda, Argentina e Francia, anche il Belgio nei prossimi giorni dovrebbe annunciare la sospensione definitiva del campionato. Lo stop del Governo alle partite di calcio fino al prossimo 31 luglio non lascia infatti troppi margine di manovra alla Federazione.

La partita è quasi chiusa e a dirlo, ai nostri microfoni, è Cheikh Fall. Per chi non lo conoscesse, è un procuratore che da anni opera sull'asse Italia-Belgio. Intermediario per tante operazioni che negli ultimi anni hanno permesso ai calciatori della Jupiler Pro League di trasferirsi in Italia, è l'agente del difensore della Sampdoria Omar Colley, difensore che nel 2018 è passato dal Genk al club blucerchiato.

Venerdì 15 ci sarà l'Assemblea Generale. Ti aspetti la sospensione definitiva del campionato in quella occasione con assegnazione del titolo al Club Brugge?

"Una delle proposte della Pro League era la ripresa degli allenamenti il 15 giugno per poi tornare a giocare (a porte chiuse) ad inizio agosto. Poi è vero che tra le altre ipotesi c’è anche quella della sospensione definitiva dei due campionati professionistici, ma l’assemblea del prossimo 15 maggio è stata convocata per esaminare e discutere delle conseguenze sportive e finanziarie da Covid-19".

L'eventuale stop definitivo come influirà sul futuro del calcio belga?

"L'industria calcio è già stata pesantemente colpita da questa pandemia. Anche se ripartono a porte chiuse tante squadre ne risentiranno per la mancata vendita dei biglietti, bevande, cibo e merchandising vari che assicurava ogni singola partita. Per non parlare dei mancanti introiti dai diritti TV in caso di stop definitivo dei campionati. Potrebbe essere una catastrofe per tante squadre. E probabilmente soltanto 6-7 squadre hanno ossigeno sufficiente per far fronte a questa crisi annunciata".

Il Governo aiuterà in qualche modo i club dal punto di vista economico in caso di stop definitivo?

"Penso e spero di sì, come tutte le aziende che ne avranno bisogno. L’industria del calcio belga genera circa 1 miliardo l’anno. E se questo viene a mancare penso che tutto il paese ne risentirà. Lo Stato ha bisogno del calcio inteso come industria, così come il mondo del calcio (e tutte le altre imprese che contribuiscono allo sviluppo economico di un paese) ha bisogno dello Stato in un momento del genere. E questo vale per tutti i paesi".

Quali sono i migliori talenti che ha messo in mostra il campionato nell'ultima stagione e, a questo punto, come cambierà la loro valutazione?

"Ce ne sono tanti veramente. Inutile parlare dei vari Lokonga dell’Anderlecht o David del Gent: anche se sono classe '99 il primo e 2000 il secondo sembrano già dei veterani. Ci sono poi altri 2 classe 2002 che sono ormai titolarissimi nelle rispettive squadre come Doku (Anderlecht) e Vranckx (Mechelen). Loro, come penso tutti i calciatori, avranno una valutazione a ribasso visto il periodo in cui viviamo".