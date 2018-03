ESCLUSIVA TMW - Storgato: "Juve, è ancora lunga. In CL Siviglia o Liverpool"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"C'è lo scontro diretto di mezzo e ci sono gli impegni in Champions. E' ancora lunga". Massimo Storgato, ex difensore della Juventus, vede un campionato ancora non del tutto chiuso. "Le insidie sono dietro l'angolo per i bianconeri - dice a Tuttomercatoweb.com - anche se il ruolino di marcia della Juve è davvero da applausi. Ma il Napoli sulla carta ha un calendario più facile".

Ci potrebbe comunque essere un contraccolpo psicologico per il Napoli dopo la vittoria della Juve di ieri?

"Quattro punti possono essere un buon vantaggio, poi bisogna vedere. Napoli è una città umorale in cui dall'euforia si può passare alla depressione. Ma sono convinto che la squadra partenopea non mollerà".

Che pensa dell'episodio Allegri-Benatia?

"Ha ragione Allegri. Io avrei fatto anche di peggio. Benatia si è innervosito per una trattenuta e in quel momento rischiava l'espulsione. Allegri è intervenuto per calmarlo e lo stesso ha fatto Chiellini".

Domani i sorteggi Champions: chi vorrebbe come avversario della Juve?

"Siviglia o Liverpool. Credo che rispetto alle altre siano più abbordabili. La Roma spero che passi, sarebbe importante per il calcio italiano"