Massimo Storgato, ex difensore di Juve e Verona tra le altre, parla a TMW della possibile lotta scudetto e osserva: "Premesso che è presto per fare valutazioni, le due Ferrari dei tempi migliori sono Juve e Inter e poi può esserci la Lazio a ruota, quindi le altre come Milan, Roma. L'Atalanta ha cambiato poco, ha un grande allenatore ed è a mio parere l'outsider per lo scudetto, è una squadra consolidata".

L'Inter come le è sembrata al debutto con la Fiorentina?

"Ha rispecchiato il carattere del suo allenatore, ha grandi mezzi, non ha mollato, si vede la mentalità di Conte, è una componente che ci vuole".

E la Juve?

"Altalenante ma è forte. Deve trovare la quadra, ora Pirlo, che è stato un gran giocatore, dovrà dimostrare di essere un ottimo allenatore. Il lavoro è difficile perchè Juve deve vincere, su quello non ci sono dubbi. Se deve essere sistemato il centrocampo? Quello è il cuore della squadra".

Parliamo del Verona, si sta già confermando?

"Ha cambiato molto ma l'allenatore è della scuola di Gasp. Viene premiato il suo lavoro, sono contento anche perché è una piazza che ricordo con piacere, c'è entusiasmo... Sono per il motto 'meno si cambia meglio è' ma vediamo. Di sicuro ci sarà da lavorare".

In coda che succederà?

"E' difficile dirlo adesso anche perché col mercato aperto può succedere ancora tanto e varie squadre possono cambiare fisionomia".