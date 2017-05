ESCLUSIVA TMW - Storgato sulla Juve: "Mandzukic è stato il trascinatore"

L'ex difensore della Juventus, Massimo Storgato, parla a TuttomercatoWeb.com commentando la stagione bianconera: "Cosa vuol dire questa vittoria per la Juventus? Vuol dire entrare nella storia, vincere per sei volte di fila lo scudetto non era mai riuscito a nessuno. Il terzo scudetto di Allegri? Ha dimostrato di saper gestire i campioni, mettendoli al posto giusto, coadiuvato da una grande società.

Qual è stato lo scudetto più bello?

"Forse il più bello è stato il primo del dopo Conte, vincere subito non era facile, cambiare mentalità e tante altre cose.

Il Triplete?

"Ora tutto è possibile, anche se col Real non sarà facile, è un'ottima squadra, un'ottima società. L'importante è esserci. Ce la giocheremo forse con qualche pronostico in nostro favore".

Chi se lo merita di più tra i calciatori?

"I giocatori sono stati tutti bravi, ma a mio avviso quello che ha trascinato la squadra è stato Mandzukic. Ha fatto il proprio dovere assieme a Dybala e Higuain. E la difesa è stata impenetrabile, dove gli anziani hanno dimostrato di essere superiori nell'atteggiamento, nella costanza e nella concentrazione".