ESCLUSIVA TMW - Striani presenta Marusic: “Lazio pesca sempre bene in Belgio"

Due giorni fa la Lazio ha ufficializzato l'ingaggio di Adam Marusic (24), ala destra montenegrina proveniente dal Belgio. Sono tre gli anni vissuti tra Kortrijk e Oostende per il nuovo calciatore biancoceleste, mentre l'agente Daniel Striani ha così commentato il nuovo arrivo in casa capitolina attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com.

I tifosi della Lazio si chiedono chi sia Marusic. Lei non è il suo procuratore, ma può presentare bene il nuovo innesto biancoceleste. “Vivo in Belgio, mi occupo di altri calciatori ma posso dire di aver visto Marusic in diverse occasioni. E' un calciatore importante, può crescere ancora ma è già intelligente tatticamente. Gioca principalmente sulla destra, ma può farlo anche sull'altra fascia. È strutturato bene, gioca un buon calcio e offre prestazioni molto buone e regolari”.

Un buon colpo, dunque, per la Lazio. “Assolutamente sì, diciamo inoltre che la Lazio conclude sempre buoni affari in Belgio. Pensiamo a Biglia e Milinkovic-Savic che, dopo aver fatto bene nella Jupiler Pro League, hanno trovato gloria a Formello. Ripeto, da esterno posso dire che Marusic è un elemento importante”.

Un buon colpo anche in virtù della cifra spesa dalla Lazio. “Non conosco i termini economici, certamente è un colpo oculato da parte del club laziale. Approvo certamente l'innesto in casa capitolina”.

Passiamo, invece, ai suoi assistiti. “Abbiamo chiuso l'affare legato all'approdo di Pierre-Yves Ngawa all'Avellino, adesso attendiamo altri sviluppi per i calciatori che seguo”.