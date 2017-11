ESCLUSIVA TMW - Stringara: "Destro? Se parte lo vedrei bene all'estero"

Mattia Destro continua a far discutere. Ha trovato il gol contro il Verona ma adesso dovrà mostrare quella continuità che possa farlo tornare a brillare. L'ipotesi di una partenza magari anche a gennaio non è da escludere. Anche a fronte di una proposta intorno ai 5 milioni (dunque inferiore alla somma che il Bologna aveva sborsato per acquistarlo). Paolo Stringara, ex centrocampista del Bologna, spiega: "Quest'anno con l'arrivo di Palacio c'è... un "ingombro" in più perché l'argentino con Verdi e Di Francesco ha giocato spesso. Sono contento che Destro abbia segnato contro il Verona - dice a Tuttomercatoweb.com - e spero che si sia sbloccato. Era una grande promessa e poi si è un po' spento. Rispetto a quel che ci si aspettava sta facendo un po' di fatica. Ha avuto comunque anche vari infortuni che probabilmente hanno pesato".

Se il Bologna dovesse cederlo già a gennaio che cosa penserebbe?

"Diciamo che destro ormai non è più un ragazzo ma è nel pieno della maturità. O si riprende in una-due stagioni o farà comunque una buona carriera ma non quella che ci si aspettava. Aggiungo che a Bologna tanti calciatori di nome come Baggio e Signori sono riusciti ad ottenere grandi risultati allungando la loro carriera. Si tratta però di casi diversi rispetto a Destro visto che questi erano calciatori più avanti con l'età. Se dovesse partire, Destro lo vedrei bene all'estero: sarebbe interessante un un nuovo inizio per lui, un cambiamento totale, ripartendo da zero. Lo vedo sfiduciato e per rilanciarsi credo che sarebbe una soluzione da prendere in considerazione".